Siirt'te köprü ve menfez çalışmaları sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımına başlanan köprü ve menfez çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki köylerde yaşam standartlarını yükseltmek ve halkın ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla Düğüncüler köyünde yapımına başlanan köprü ve menfez yapımı hız kesmeden devam ediyor.

​​​​​​​İl Özel İdaresi bütçesiyle yaptırılan ve Pervari Kaymakamlığının desteklediği proje, Vali Kemal Kızılkaya'nın Düğüncüler köyüne gerçekleştirdiği ziyarette köy sakinlerinin talebi üzerine hayata geçirildi.