Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

        Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

        Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum personeliyle Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

        Sidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

        Bakanlık tarafından 81 ildeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan kapsamlı bir çalışmanın bugün itibarıyla başlatıldığını belirten Sidar, şunları kaydetti:

        "Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan bu çalışma, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükran bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        MEMLEKET SOFRASI - Gebole tatlısı
        MEMLEKET SOFRASI - Gebole tatlısı
        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, DYP Genel Başkanı Küpeli ile bir araya geldi
        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, DYP Genel Başkanı Küpeli ile bir araya geldi
        Vefakar gelin, 10 yıldır ayağı olmayan yatalak kayınpederine bakıyor
        Vefakar gelin, 10 yıldır ayağı olmayan yatalak kayınpederine bakıyor
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u...