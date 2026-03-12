Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum personeliyle Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.



Sidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.



Bakanlık tarafından 81 ildeki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan kapsamlı bir çalışmanın bugün itibarıyla başlatıldığını belirten Sidar, şunları kaydetti:



"Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan bu çalışma, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükran bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

