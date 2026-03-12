Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi

        Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi

        Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi.

        Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Başkanı Faruk Süzgün, programda yaptığı konuşmada, bağışların kabul edildiği etkinlikten elde edilen gelirlerin yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine harcanacağını kaydetti.

        Yetimlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Süzgün, ramazanın bereketini yetimlerle paylaştıklarını ve İHH olarak yetim sofraları kurmaya, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Siirt'te bayram öncesi şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik seferberliği
        Siirt'te bayram öncesi şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik seferberliği
        Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı
        Siirt'te şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı
        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Siirt'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
        Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        MEMLEKET SOFRASI - Gebole tatlısı
        MEMLEKET SOFRASI - Gebole tatlısı
        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, DYP Genel Başkanı Küpeli ile bir araya geldi
        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, DYP Genel Başkanı Küpeli ile bir araya geldi