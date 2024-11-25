Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilikte gerçekleştirilen haftalık toplantıda, il genelinde alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Toplantıda, terörle mücadele, kış mevsimi ve trafik önlemleri, mali ve organize suç örgütleri, asayiş, uyuşturucuyla ve düzensiz göçle mücadele, okul çevreleri ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve siber suçlarla mücadelede alınan önlemler ele alındı.
Şehrin huzur ve güvenliği için ekiplerin görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
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