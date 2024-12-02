Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, geçen ay düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 1 sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiğini, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 26 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, geçen ay düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 1 sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiğini, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 26 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kasım ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

        Kızılkaya, kentte huzurun sağlanması için terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

        Her türlü suçla mücadelede çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ait 1 sığınak imha edilmiş, bu operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Terör örgütlerine üye olduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İkna çalışmaları kapsamında bir terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim olmuştur. İl genelinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla 71 hane ziyaret edilerek 163 kişiye terörle mücadele konusunda bilgiler verilmiştir."

        Geçen yılın kasım ayına kıyasla bu yılın aynı ayında terörle mücadele operasyonlarında yüzde 200'lük artış yaşandığına dikkati çeken Kızılkaya, bu artışın güvenlik güçlerinin kararlılığıyla ve halktan alınan güçle mümkün olduğunu kaydetti.

        Mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirten Kızılkaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Uyuşturucuyla mücadelede 55 operasyon yapıldı, 65 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda 4 kilo 73 gram toz esrar, 60 gram kokain, 2 kilo 500 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelede ise 49 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 9 bin 500 paket kaçak sigara, 350 kilogram tütün, 66 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 tabanca ve kaçak malzemeler ele geçirildi. 124 metruk bina kontrol edildi. İlimizde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerimizin inisiyatifinde olmak üzere yüzde 100'lük bir artış sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 'Uyuma' uygulamasını indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz."

        Siber suçlarla mücadelede de çalışmaların sonuç getirdiğini bildiren Kızılkaya, "103 siber olay meydana gelmiş, bu kapsamda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 87 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 616 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Vatandaşların siber suçlar konusunda bilinçlenmesi amacıyla 1317 kişiye farkındalık eğitimi verilmiş. İl genelinde 477 asayiş olayının meydana geldi, bu olayların yüzde 93,07'si aydınlatıldı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 85 oranında aydınlatıldı. Bir önceki yıla göre hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlarda önemli ölçüde azalma sağlanmıştır. Bu, güvenlik birimlerimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Kazalarını önlemeye yönelik 34 bin 435 araç kontrol edilmiş, 15 sürücü belgesine el konulmuş, 158 araç trafikten men edilmiştir. 1748 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordine halinde olduklarını belirtti.

        Kızılkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "7 gün 24 saat esasına göre görevlerinin başında olan ve yapılan çalışmalarda büyük emekleri bulunan başta Siirt Cumhuriyet Başsavcımızla birlikte adli birimlerimize, 3. Komando Tugay Komutanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, polis, jandarma ve güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum."

        ​​​​​​​Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve ilgili birim müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıra...
        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıra...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Piknik için gittikleri baraj gölü kıyısında mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekip...
        Piknik için gittikleri baraj gölü kıyısında mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekip...
        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, beldesine belediye başkanı olarak hizmet...
        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, beldesine belediye başkanı olarak hizmet...
        Siirt'te 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı
        Siirt'te 7 projeye 7 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı
        Siirt Belediyesinin sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdiği personellere i...
        Siirt Belediyesinin sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdiği personellere i...