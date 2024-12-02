Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, geçen ay düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 1 sığınağın imha edildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiğini, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 26 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kasım ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Kızılkaya, kentte huzurun sağlanması için terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun çaba gösterdiğini bildirdi. Her türlü suçla mücadelede çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti: "Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ait 1 sığınak imha edilmiş, bu operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Terör örgütlerine üye olduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İkna çalışmaları kapsamında bir terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim olmuştur. İl genelinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla 71 hane ziyaret edilerek 163 kişiye terörle mücadele konusunda bilgiler verilmiştir."

Geçen yılın kasım ayına kıyasla bu yılın aynı ayında terörle mücadele operasyonlarında yüzde 200'lük artış yaşandığına dikkati çeken Kızılkaya, bu artışın güvenlik güçlerinin kararlılığıyla ve halktan alınan güçle mümkün olduğunu kaydetti. Mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirten Kızılkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucuyla mücadelede 55 operasyon yapıldı, 65 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda 4 kilo 73 gram toz esrar, 60 gram kokain, 2 kilo 500 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelede ise 49 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 9 bin 500 paket kaçak sigara, 350 kilogram tütün, 66 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 tabanca ve kaçak malzemeler ele geçirildi. 124 metruk bina kontrol edildi. İlimizde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerimizin inisiyatifinde olmak üzere yüzde 100'lük bir artış sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 'Uyuma' uygulamasını indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz."

Siber suçlarla mücadelede de çalışmaların sonuç getirdiğini bildiren Kızılkaya, "103 siber olay meydana gelmiş, bu kapsamda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 87 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 616 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Vatandaşların siber suçlar konusunda bilinçlenmesi amacıyla 1317 kişiye farkındalık eğitimi verilmiş. İl genelinde 477 asayiş olayının meydana geldi, bu olayların yüzde 93,07'si aydınlatıldı. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 85 oranında aydınlatıldı. Bir önceki yıla göre hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlarda önemli ölçüde azalma sağlanmıştır. Bu, güvenlik birimlerimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Kazalarını önlemeye yönelik 34 bin 435 araç kontrol edilmiş, 15 sürücü belgesine el konulmuş, 158 araç trafikten men edilmiştir. 1748 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordine halinde olduklarını belirtti. Kızılkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "7 gün 24 saat esasına göre görevlerinin başında olan ve yapılan çalışmalarda büyük emekleri bulunan başta Siirt Cumhuriyet Başsavcımızla birlikte adli birimlerimize, 3. Komando Tugay Komutanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, polis, jandarma ve güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum."