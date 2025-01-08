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        Siirt Valisi Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan anaokuluna ziyaret

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:33
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        Siirt Valisi Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan anaokuluna ziyaret
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kurtalan ilçesindeki Sümer Anaokulunu ziyaret eden Kızılkaya, öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Kızılkaya'ya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ile Kurtalan Kaymakamı Samet Serin'in eşi Şefika Serin eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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