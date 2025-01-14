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        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı hizmete girdi

        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı Vali Kemal Kızılkaya'nın girişimleri sonucu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:11
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        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı hizmete girdi
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        Siirt Üniversitesinin yeni enerji nakil hattı Vali Kemal Kızılkaya'nın girişimleri sonucu hizmete girdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda üniversitenin bazı nedenlerden ötürü hizmete alınamayan yeni enerji nakil hattı gündeme getirildi.

        Toplantı neticesinde enerji nakil hattına ilişkin problem Kızılkaya'nın girişimleri sonucu çözülerek hizmete alınması sağlandı.

        Açıklamada, hattın hizmete alınmasıyla üniversitenin enerji altyapısında yaşanan kesintinin çözüldüğü ve kampüse yeni enerji nakil hattı kazandırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Dicle Elektrik tarafından 33 milyon 600 bin lira ödenekle hayata geçirilen yatırım ile 4 kilometre yer altı enerji hattı ve 4,6 kilometre havai enerji hattı inşa edildi. Siirt trafo merkezinden tahsis edilen yeni enerji nakil hattı ile Siirt Üniversitesinin daha önceki enerji nakil hattından aldığı elektrik artık kesintisiz ve daha sağlıklı bir şekilde sağlanacak. Bu yeni hat, aynı zamanda üniversiteye alternatif bir enerji besleme kaynağı sunuyor. Ayrıca merkez Veyselkarani ve Afetevleri mahalleleri ile Eruh ilçe kırsalında alternatif elektrik enerjisi besleme noktaları oluşturularak, kesintisiz enerji sağlanacak. Bu yatırım, yalnızca mevcut elektrik kesintisi sorunlarını çözmekle kalmayıp, Siirt'in yeni yerleşim alanlarının enerji altyapısını güçlendirdi, artan nüfus ve gelecekteki enerji talebine yanıt verecek şekilde de tasarlandı."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, yatırımın Siirt Üniversitesinin akademik faaliyetlerine ve şehrin elektrik enerjisi altyapısına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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