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        Siirt'te Açık Kapı Şube Müdürlüğünden hane ziyareti

        Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:03
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        Siirt'te Açık Kapı Şube Müdürlüğünden hane ziyareti
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        Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öncülüğündeki Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Pınarca ve Doluharman köyleri ile Pervari ve Eruh ilçelerinde ziyaret ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Sorunların çözüme kavuşturmak için vatandaşlarla iletişim kuran ekiplerin, çalışmalarını diğer yerlerde de sürdüreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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