Siirt'te Açık Kapı Şube Müdürlüğünden hane ziyareti

Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öncülüğündeki Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Pınarca ve Doluharman köyleri ile Pervari ve Eruh ilçelerinde ziyaret ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Sorunların çözüme kavuşturmak için vatandaşlarla iletişim kuran ekiplerin, çalışmalarını diğer yerlerde de sürdüreceği belirtildi.