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        GÜNCELLEME - Siirt'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren astsubay için tören düzenlendi

        Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan (25) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:29
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        GÜNCELLEME - Siirt'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren astsubay için tören düzenlendi
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        Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan (25) için tören düzenlendi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Beyhan'ın cenazesi, Müftülük görevlisince okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

        Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve Beyhan'ın silah arkadaşları katıldı.

        Mücahit Beyhan'ın (25) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Siirt-Tillo çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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