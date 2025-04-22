Siirt'te kırsaldaki çocuklar ilk kez buluştukları gezici kütüphaneden ayrılmak istemedi

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te köyde yaşayan çocuklar, ilk kez buluştukları gezici kütüphaneden ayrılmak istemedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce uzak köylerde kitaba erişmekte zorlanan çocuklara okuma imkanı sunmak için hayata geçirilen gezici kütüphane, Siirt'teki turunu sürdürüyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden 2 binin üzerinde farklı kitabın bulunduğu kütüphane, haftanın 5 günü 10 noktada hizmet veriyor.

Kütüphanede kitaplarla buluşan öğrenciler, görevlilerin eşliğinde gerçekleştirilen masal okuma, boyama, film izleme ve sokak oyunları gibi etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor.

Gezici kütüphanenin bir durağı da muhtardan gelen talep üzerine Kurtalan ilçesinin Üçpınar köyü oldu.

İlk kez gezici kütüphaneyle buluşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Çok sayıda kitabı bir arada görme ve kitap okuma fırsatı bulan çocuklar, etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Yaklaşık 2 saati bulan etkinlik sonunda çocuklar, gezici kütüphaneden ayrılmak istemedi. - "3 yılda 15 bin okuyucuya ulaştık" İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine, gezici kütüphanenin şu ana kadar 15 bin kişiye ulaştığını söyledi. Kitapları çocukların ve gençlerin ayağına götürdüklerini belirten Tekin, "2022 yılında kurumumuz envanterine alınan gezici kütüphane, o günden bu yana hizmet sunmaktadır. Asıl amacı, kütüphaneye erişimi olmayan gençlerin ayağına kütüphane götürmektir. Gezici kütüphane kitap ödünç ve iadenin dışında zeka oyunları, sinema, bilgisayar ve internet hizmeti de sunmaktadır." dedi. Belli program dahilinde tüm ilçe ve köyleri ziyaret etmeyi planladıklarını dile getiren Tekin, gittikleri her yerde gördükleri yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Tekin, dijital olarak her türlü materyalin aracın içinde mevcut olduğunu anlattı.

Tekin, "Gençlerimiz son zamanlarda tablet ve telefon bağımlısı oldu. Gençlerimizin bu ortamdan uzaklaşabilmesi için gezici araçla sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Akıl ve zeka oyunları, sinema gösterimleri ve kitap okuma etkinliği yaparak çocuklarımızın tablet ve telefondan çok kitapla kaynaşmalarını sağlıyoruz. 3 yılda 15 bin okuyucuya ulaştık. Bu sayıyı en az 30 bine çıkarıp gençlerimizin kitapla kaynaşmasını sağlayacağız." diye konuştu. Gezici kütüphanenin Kurtalan'ın Üçpınar köyüne ilk kez gittiğini belirten Tekin, çocukların ve gençlerin otobüsü sevinçle karşıladığını söyledi. Çocukların ve gençlerin hem ödünç kitap aldığını hem de etkinliklere katıldığını anlatan Tekin, "Çocuklar otobüsün her hafta köylerine gitmesini istiyor. Çocuklarımızı kırmayacağız, elimizden geldiği kadar her hafta olmasa da 15 günde bir gidip köy okulundaki çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Gezici kütüphanemizle buluşan çocuklar ve gençler, o kadar sevdiler ki otobüsten çıkmak istemediler." ifadelerini kullandı.

- "Programımız dışında gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyoruz" İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Ok da köy muhtarının talebi üzerine "Üreten Kütüphaneler" temasıyla programa dahil ettikleri Üçpınar köyünde çocuklarla bir araya geldiklerini dile getirdi. Ödünç kitap verdikleri çocuklarla farklı etkinlikler gerçekleştirip balon uçurduklarını belirten Ok, şunları kaydetti: "Gezici kütüphanemiz modern şekilde donatılmış. İçinde 5 bilgisayar, yazıcı, etkinlikler için projeksiyon cihazı ve televizyonumuz da mevcut. Kitaplarımızı sürekli güncelliyoruz. Kent ve ilçe merkezlerine gelemeyen köy çocuklarımıza hizmet aracımızı götürüyoruz. Gidilecek lokasyonu belirlerken kütüphanesi olmayan bölgeleri seçiyoruz. Üçpınar köyü muhtarından da talep gelmişti. Programımız dışında gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyoruz." - "Kitabın hayatlarına ne kadar dokunduğunun farkına varsınlar istedik" Köy muhtarı Mahsum Keklik ise gezici kütüphaneyi sosyal medyada gördüğünü, talepte bulunması üzerine otobüsün köylerine geldiğini anlattı.