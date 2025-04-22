Siirt Valisi Kızılkaya, çocukları makamına kabul etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

Kızılkaya, Şehit Davut İlbaş Anaokulu Müdürü Hayrettin İleri, Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü Yusuf Özüş ve öğrencileri Valilik makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kızılkaya, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette çocuklara hediyeler verildi.