Siirt'te amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı. Hakemler de güvenlik önlemleri eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Siirt'te Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) baraj maçında futbolcu ve taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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