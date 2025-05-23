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        Siirt Valisi Kızılkaya Eruh ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:57
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        Siirt Valisi Kızılkaya Eruh ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Eruh ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya ilçeyi ziyaretinde kadın taziyeevi ve Eruh Levendi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kızılkaya, kooperatifin açılışında yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin toplumsal kalkınmanın en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Kadınlar bu dayanışma sayesinde hem ekonomik hem de sosyal alanda güçlenecek, ürettikleri ürünleri markalaştırabilecek, pazarlama ve satış süreçlerinde destek alabilecekler. Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen bu güzel girişimin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılışlara, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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