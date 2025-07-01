Siirt İl Sağlık Müdürü Hacıoğlu hastanede incelemede bulundu

Hastanedeki tedavi ve bakım süreçlerini yerinde inceleyen Hacıoğlu, Başhekim Kaynak'tan çalışmalarla ilgili bilgi alındı.​​​​​​​

Hacıoğlu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ile hastanede yatan hasta ve yakınlarıyla görüştü.

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