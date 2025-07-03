Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Behçet K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilin, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar kavşağında henüz bilinmeyen nedenle egzoz kısmı alev aldı.

        Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü ile beraberindeki yolcu araçtan indi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        Siirt'te, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve soruml...
        Siirt'te, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve soruml...
        Siirt'te "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" toplantı...
        Siirt'te "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" toplantı...
        Bisiklet, duvara çarpınca bahçeye düştüler; kaza kamerada
        Bisiklet, duvara çarpınca bahçeye düştüler; kaza kamerada
        Siirt'te bireysel sulama projelerinde hibe sözleşmeleri imzalandı
        Siirt'te bireysel sulama projelerinde hibe sözleşmeleri imzalandı
        Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği
        Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği
        Siirt Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolu yenileniyor
        Siirt Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolu yenileniyor