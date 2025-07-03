Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü ile beraberindeki yolcu araçtan indi.

Behçet K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilin, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar kavşağında henüz bilinmeyen nedenle egzoz kısmı alev aldı.

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