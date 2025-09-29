Siirt'te askeri helikopter iş kazasında yaralanan işçi için havalandı

Kentte konuşlu jandarma helikopteri ile bölgeden alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gedikaşar köyünde petrol üretim faaliyeti yürüten bir firmada işçi olarak çalışan Ramazan Kaymaz, iş kazasında yaralandı.

