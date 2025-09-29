Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Siirt'te KOBİ'lere yönelik düzenlenen toplantıya katıldı:

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Siirt'te düzenlenen "KOSGEB Destekleri İstişare Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:21
        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda KOBİ'lere yönelik gerçekleştirilen toplantıda konuşan İbrahimcioğlu, KOSGEB'in hizmet sektörüne can suyu niteliğinde olan mikro ve küçük işletme kredilerini hayata geçirdiğini söyledi.

        İbrahimcioğlu, Türkiye'de kadın girişimcilerin oranının en fazla yüzde 17 olmasına rağmen KOSGEB desteklerinden yararlananların yüzde 46'sını kadın girişimcilerin oluşturduğunu kaydetti.

        Kadın girişimciliğine ciddi bir pozitif ayrımcılık uyguladıklarını vurgulayan İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

        "Özellikle yeni girişimcilerde ilk defa bir şirketinizi kurduysanız muhakkak tabirimi mazur görün bir 'siftah' gibi evet hayırlı olsun desteği diyorum ben aslında ona. Bizim iş kurma desteğimiz var. İşini kurana diyoruz ki 'hayırlı olsun, bu da sana bir hediyemiz olsun' desteği gibi. Yeter ki iş kur yeter ki yeni girişimci ol. Bu yıl itibarıyla 22 bin işletmenin kuruluşuna destek olduk. Aynı şekilde Siirt'te de bu yıl 47 yeni işletmenin kurulmasını destekledik. KOSGEB birçok destek programı çıkardı, yani destek programı hazırlama konusunda bilgili ve tecrübeli bir kurum. İhtiyaca göre konjonktürel olarak destek programlarını yenileyip ihtiyaca uygun programlar hazırladık."

        İbrahimcioğlu, KOSGEB desteklerinin sürekli değiştiğini belirterek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

        Yeni girişimcilere yönelik desteklerin üst limitlerini artırdıklarını aktaran İbrahimcioğlu, "Girişimci destek programımızın maksimum rakamı 300 bin liraydı. Biz bu rakamı 1,5 milyon liraya kadar, hatta iş kurmayla beraber 2 milyon liraya kadar çıkardık. 6 kat bir artıştan bahsediyoruz. Kadın veya genç girişimci olursa da yüzde 10 fazla. Yani 150 bin lira daha koyduk üstüne." ifadelerini kullandı.

        Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da KOSGEB'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

        KOSGEB Başkanı'nın çözüm odaklı bir isim olduğunu belirten Baran, "KOSGEB'in çok önemli çalışması var. Esnaf kredilerinden bizlerin de faydalanması ile ilgili güzel yol alacağız inşallah. Başkanımızın bu konuda gayretleri var. Ankara Ticaret Odası olarak biz de burada sizlerin yanındayız. Güven Bey'le sürekli irtibat halindeyiz, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ise şehirlerin üretim kapasitesi, istihdam gücü, ihracat potansiyeli ve girişimciliği destekleyen yapılarla büyüdüğünü belirtti.

        KOSGEB'in Siirt için önemli bir destek mekanizması olduğunu vurgulayan Kuzu, şunları kaydetti:

        "Siirt ekonomisinin önemli bir bölümünü mikro ölçekli işletmeler oluşturuyor. Bu işletmeler, sadece ekonomik birimler değil aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayan, istihdam üreten, yerel kalkınmanın temel yapı taşlarıdır. Öncelikle, imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelerimizin destek mekanizmalarından daha etkin ve daha yaygın biçimde faydalanmasını istiyoruz."

        Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

        Programa ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, yatırımcılar ve iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

