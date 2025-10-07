Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Sakatlanmasına rağmen pes etmeyen milli güreşçi Evin'in madalya kazandıran azmi

        FECRİ BARLIK - 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sakatlanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, "Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakatlanmasına rağmen pes etmeyen milli güreşçi Evin'in madalya kazandıran azmi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FECRİ BARLIK - 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sakatlanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, "Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi." dedi.

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-21 Eylül'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 kiloda Moğol sporcu Munkhar Byambasuren karşısında bronz madalya kazandığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ödül törenine rakiplerinin yardımıyla çıkan milli güreşçi Evin'in tedavisi sürüyor.

        Memleketi Siirt'e gelen milli güreşçi, adını taşıyan Evin Demirhan Spor Tesisleri'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a milli takım forması hediye etti.

        Evin Demirhan Yavuz, sakatlanmasına rağmen mücadeleyi bırakmadan bronz madalyaya ulaştığı müsabakayı AA muhabirine anlattı.

        Erkek takımının bu organizasyonda madalya kazanamadığını ve ilk madalya şansını kendisinin elde ettiğini dile getiren Evin, şöyle konuştu:

        "Müsabakamda alacağım madalyayla ilk madalyamızı almış olacaktık. Aslında biraz da onun vermiş olduğu baskı da vardı. Çok şükür madalyamızı aldık. Müsabaka sırasında çok zorlu bir an yaşadım. Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi. Bronz da olsa o madalyayı getirmek istiyordum. Son saniyelere kadar sabrettim ve strateji yaptım."

        Rakibinin hamlesinin aslında faul olduğunu fakat hakemin görüş açısında olmadığı için fark etmediğini belirten Evin, ilk dakikalarda hiç atak yapamadığını söyledi.

        - "Son saniyelerde yaptığım strateji gerçekten işe yaradı"

        Devreyi geride bıraktığında köşeye geldiğini ve durumu antrenörüyle paylaştığını anlatan Evin Demirhan Yavuz, antrenörünün güreşememesi durumunda kendisine bildirmesini istediğini fakat ona mücadeleden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini belirtti.

        Rakibini iyi tanıdığını ve onun da bronz madalyayı çok istediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

        "Onun da büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyası olacaktı. Son saniyelerde yaptığım strateji gerçekten işe yaradı çünkü ayağım bir daha ters pozisyona geldiği zaman bir pozisyon daha çıkartamazdım. Onun farkındaydım. O yüzden son saniyeleri bekledim. Son 30 saniyede diğer müsabakalarda da yaptığım bir hareketim var. Rakibi birazcık kandırarak o pozisyona getirdim ve puanı aldım. Ayağa kalktığımızda 14 saniye kalmıştı. Rakip gerçekten sakatlanan ayağıma tekrar bir hamle yaptı. Maç bittiğinde hocalarımla ve eşimle konuştuğumda 'İyi ki diğer ayağıma daldı. Sakat ayağıma dalmadı. Yoksa savunma yapamazdım.' dedim ama sakat ayağıma dalmış ve ben gerçekten o kadar odaklanmışım, o kadar madalya istemişim ki hiç fark etmeden mücadele etmişim. Zaten artık ayağa kalkmaya çalıştığımda ayağımı hissetmiyordum, üstüne basamıyordum. Doktorlar geldi. Hakem ve doktorlar beni ayağa kaldırdı. Elimi kaldırdıktan sonra da rakibim centilmence kolumu girdi ve beni köşeye kadar götürdü. Oradaki sağlık ekipleri yardımcı oldu. Sağlam girdiğim müsabakadan tekerlekli sandalye ile otele dönmek zorunda kaldım."

        - "O gün kendi sınırlarımla da mücadele ettim"

        Minderdeki o mücadelesinin sosyal medyada gündem olduğunu ve çok güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Evin, bunun birçok kişiye ilham olduğunu düşündüğünü belirtti.

        Evin Demirhan Yavuz, "Ben de çok duygulandım. Gerçekten o paylaşımları gözyaşlarıyla izledim. Vazgeçmemek, mücadele etmek... Gerçekten bir amaç uğruna, ülkemiz adına, bayrağımız uğruna mücadele ediyorum. Burada bu mücadeleyi göstermiş olmak benim için çok kıymetli. O gün sadece rakiplerimle değil, kendi sınırlarımla da mücadele ettim." ifadelerini kullandı.

        Ailesinin de mücadeleyi ekran başında takip ettiğine ve babasının ciddi bir rahatsızlık geçirdiğine değinen Evin, kazandığı madalyayı babasına armağan ettiğini belirtti.

        Evin, ciddi yırtıklar bulunan ayağına henüz rahat basamadığını ve tedavisinin sürdüğünü, gelecek yıl sezona iyi bir şekilde girmeyi amaçladığını kaydetti.

        - "Evin, Siirt'te mücadele, başarı ve azim demek"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da Evin Demirhan Yavuz'un Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de kızlara güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

        Elde ettiği başarılar ve örnek kişiliğiyle Evin'in adının kentte yapılan tesise verildiğini anımsatan Çalgan, "Evin, Siirt'te mücadele, başarı ve azim demek. Kendisi sporcularımıza çok ciddi örnek oluyor. Son müsabakasında bizleri de son derece gururlandırarak bronz madalyayı ülkemize getirdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:...
        Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:...
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu e...
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu e...
        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü