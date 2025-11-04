Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kırsaldaki vatandaşların diş sağlığı için "mobil hizmet"

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sağlık ekipleri, kırsaldaki vatandaşların diş sağlığı için "Mobil Diş Kliniği" ile köyleri geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:21
        Siirt'te kırsaldaki vatandaşların diş sağlığı için "mobil hizmet"
        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sağlık ekipleri, kırsaldaki vatandaşların diş sağlığı için "Mobil Diş Kliniği" ile köyleri geziyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, "Mobil Diş Kliniği" ile temel ve koruyucu diş sağlığı hizmetlerini kırsal bölgelere taşıyor.

        Ekipler, sabah erken saatlerde yola çıkarak, Eruh ve Pervari ilçelerinin en uzak köylerine kadar gidiyor. Köy meydanlarında konuşlandırılan "Mobil Diş Kliniği" ile ücretsiz diş taraması, dolgu, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği gibi hizmetler veriliyor.

        Kentte iki ayda 35 köyde vatandaşlara dolgu, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği hizmeti sunuldu.

        Merkeze bağlı 150 haneli Meydandere köyüne de giden ekipler, vatandaşları muayene ederek gerekli tedavileri yerinde uyguladı. Ciddi diş problemleri tespit edilen hastalar ise ileri tedavi için hastanelere yönlendirildi.

        - "Yaklaşık 10 bin hastaya ulaşmayı hedefliyoruz"

        Siirt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Mehmet Gürgin Batur, AA muhabirine, gezici tarama aracıyla kırsaldaki vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırdıklarını söyledi.

        Hizmeti yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Batur, "Bakanlığımızın sağlık politikaları çerçevesinde Mobil Diş Kliniğimiz ile köylerimize hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Köylerde ağız ve diş sağlığı taramaları ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Vatandaşlara koruyucu tedavilerin yanı sıra dolgu, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği yapıldığını belirten Batur, ileri düzey tedavi gerektiren durumlarda ise hastaların ağız ve diş sağlığı merkezine yönlendirildiğini bildirdi.

        Batur, şunları kaydetti:

        "Devletin hizmetlerini olabilecek en ücra köylere kadar götürmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede yaz, kış demeden Allah'ın izniyle bütün köylerimizi tek tek ziyaret edip tedavilerini üstlenmeyi amaçlıyoruz. En ücra köylerde vatandaşlar şehre gelemiyor. Bu proje onları kapsıyor. Toplam 276 köyümüz var. Yaklaşık 10 bin arasında hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Hizmetimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek."

        Meydandere köyü Muhtarı Mehmet Cindi Yıldırım ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmet sayesinde köydeki tüm vatandaşların diş muayenesi yaptırdığını anlattı.

        Yıldırım, "Özellikle yaşlılarımız için büyük bir kolaylık oldu. İl merkezine gidemeyenler için çok önemli bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

        Köyde oturan Cemal Şen de hizmetin ayaklarına kadar geldiğini, ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştıklarını söyledi. "Çok sevindik, gurur duyduk." diyen Şen, hizmetin devam etmesini istediklerini vurguladı.

        Sabri Yıldırım ise mobil hizmetin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Diş çekimi, dolgu gibi tedaviler yapılıyor. Bu hizmeti köyümüze getiren İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

