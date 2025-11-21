Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 114 projeye 268 milyon 765 bin lira hibe sağlandı, 110 arıcılık projesi desteklendi

        Siirt'te 114 projeye 268 milyon 765 bin lira hibe sağlanırken, bu projelerin 110'u arıcılık yatırımı olarak desteklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 114 projeye 268 milyon 765 bin lira hibe sağlandı, 110 arıcılık projesi desteklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt’te 114 projeye 268 milyon 765 bin lira hibe sağlanırken, bu projelerin 110’u arıcılık yatırımı olarak desteklendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek sağlanan proje için Tarım Müzesi'nde kovan ve arıcı malzemeleri dağıtım töreni düzenlendi.

        Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Siirt'in kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu belirten Kızılkaya, "Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler yürütüyoruz. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arılı kovan desteği kapsamında üreticilerimize 24 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 2025 yılında toplam, bugün 114 proje destek kapsamına alınmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 268 milyon 765 bin liradır. Bu projelerin 110'u orta ölçekli arıcılık yatırımı, 3'ü bireysel sulama projesi, 1'i ekonomik yatırım projesi olarak desteklenmiştir. Yatırımcı profilini incelediğimizde girişimcilerimizin 61'inin kadın, 53'ünün erkek olduğunu görmekteyiz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise proje ile Siirt'in tarımsal üretiminin güçlendirilmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        İl genelinde 110 arıcıya destek sağlandığını aktaran Şanverdi, bakanlığın destekleriyle Siirt'teki tarımı daha da ileri taşımak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

        Konuşmaların ardından hibe desteği alan arıcılara kovan ve arıcı malzemeleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Siirt'te arıcılara 41 milyon 436 bin liralık destek
        Siirt'te arıcılara 41 milyon 436 bin liralık destek
        Siirt'te okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukları etkinliklerle b...
        Siirt'te okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukları etkinliklerle b...
        Siirt'te KOAH hastalığı ele alındı
        Siirt'te KOAH hastalığı ele alındı
        Siirt'te "Şehir ve Kültür Akademisi" programı
        Siirt'te "Şehir ve Kültür Akademisi" programı
        Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık etkinlikleri
        Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık etkinlikleri
        Siirt'te sis kazaya neden oldu: 3 koyun telef oldu
        Siirt'te sis kazaya neden oldu: 3 koyun telef oldu