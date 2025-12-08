Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine para cezası
Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine idari para cezası kesildi.
Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine idari para cezası kesildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların kamu alanlarından sorunsuz bir şekilde faydalanmasını sağlamak için 1-8 Aralık'ta denetim yaptı.
Denetlenen 270 iş yerinden 150'sine uyarı yapıldı, kaldırım işgalini sürdüren 10 iş yerine ise 14 bin 60 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.