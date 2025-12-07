Habertürk
        Siirt Haberleri

        Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi'nin kongresi yapıldı

        Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:36
        Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi'nin kongresi yapıldı
        Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Siirt Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şube Başkanı Cengiz Özbilici, burada yaptığı konuşmada, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

        Özbilici, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar bu kutlu davada görev almış, emek vermiş, alın teri dökmüş tüm yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Cengiz Özbilici yeniden seçildi.

        Toplantıya, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanı Abdulkadir Ekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

