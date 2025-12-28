Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Soğanlı köyünde yaşayan 47 yaşındaki Remziye Coşkun'un rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, köyün yolunu ulaşıma açtı.
Sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
