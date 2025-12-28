Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Soğanlı köyünde yaşayan 47 yaşındaki Remziye Coşkun'un rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine köye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, köyün yolunu ulaşıma açtı.

        Sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Yolu kapanan köyde iç kanama geçiren kadın, ekipler tarafından hastaneye ul...
        Yolu kapanan köyde iç kanama geçiren kadın, ekipler tarafından hastaneye ul...
        Siirt'te iç kanama geçiren hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye yetişt...
        Siirt'te iç kanama geçiren hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye yetişt...
        Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
        Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
        Siirt-Bitlis kara yolu, kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapat...
        Siirt-Bitlis kara yolu, kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapat...
        Rahatsızlanan çocuk, ekiplerin kapanan mezra yolunu açmasıyla hastaneye ula...
        Rahatsızlanan çocuk, ekiplerin kapanan mezra yolunu açmasıyla hastaneye ula...
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına ekipler yetişti
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına ekipler yetişti