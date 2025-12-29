Siirt'te karla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında karla mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla valilik bünyesindeki Kriz Koordinasyon Merkezi'nde toplantısı yapıldığı bildirildi.

Toplantıda, il genelinde devam eden kar yağışı, alınan mevcut tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, ilave önlemlerin ele alındığı ifade edilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Karla mücadele kapsamında 200 araç ve 600 personelden oluşan ekipler ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması için görev yapacak. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde oluşturulan Kriz Masası, karla mücadele çalışmalarını koordine etmek üzere 7/24 görev başında faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşların olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hızlı ve etkili yardım alabilecekler."