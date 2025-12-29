Siirt'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki çocuk hastaneye ulaştırıldı
–Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Çeltikyolu köyünde yaşayan böbrek hastası Hüseyin Alpboğa'nın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemedi.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirilerek köy yolunu ulaşıma açtı.
Yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.
