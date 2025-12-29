Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki çocuk hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:43
        Siirt'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki çocuk hastaneye ulaştırıldı
        –Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Çeltikyolu köyünde yaşayan böbrek hastası Hüseyin Alpboğa'nın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemedi.

        İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirilerek köy yolunu ulaşıma açtı.

        Yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

