Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı

İlçenin Söğütönü köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan 60 yaşındaki Nadir B. ve aynı köyden yüksek ateş şikayetiyle 6 çocuk, Baykan'ın Adakale köyünde tansiyon hastası S.K. ile Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan bir çocuk için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.