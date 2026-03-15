Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak etkili oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanak sonucu Cumhuriyet ve Tekel mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su baskınları meydana geldi.



Tekel Mahallesi’nde bazı yollar, su baskını nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Su birikintilerinin oluştuğu yollarda bazı araçlar yolda kalırken trafik akışında aksamalar oldu.



Ekipler, su baskınlarına yönelik çalışma başlattı, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.



Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ile yetkililer sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları takip etti.



