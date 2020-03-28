Siirt Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde randevusuz işlem yapılmayacak

Siirt genelinde Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinde korona virüs nedeniyle randevu işlemi dışında işlem yapılmayacağı ve randevu süresinin de uzatıldığı belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda korona virüs salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgının etkilerinin azaltılması amacıyla ilde nüfus hizmetleri sunulması kapsamında çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde tüm Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinde dönüşümlü çalışmaya geçilmesi nedeniyle asgari seviyede personel ile hizmetler yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi başvuruları ile adres kayıt işlemi randevu süreleri işlem başına 1 saate çıkarılmıştır. Randevulu hizmet veren il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde randevuya açık masa ve bu masalarda çalışacak personelin 3'te 1 oranına kadar azaltılmıştır. Randevusuz hizmet veren il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil olan TC kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi başvuruları ve adres kayıt hizmetlerini karşılayabilecek asgari düzeyde personel bulundurulacaktır. Randevulu hizmet verilen il ve ilçe nüfus müdürlüklerimizde zorunlu ve acil durumlar dışında randevusuz gelen vatandaşlarımızın başvuru işlemleri alınmayacaktır. Kimlik Paylaşımı Sistemi ve edevlet kapısı üzerinden temin edilebilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ve protokol belgesi gibi benzeri belgelere ilişkin talepler karşılanmayacaktır. Tüm vatandaşlık komisyonu toplantıları 30 Nisan 2020'ye kadar ertelenmiştir. Korona virüs tedbirleri sonlandırılana kadar müdürlükler resmi tatiller ile hafta sonları hariç öğlen tatili dahil 08.0017.00 arasında hizmet verecektir" denildi.

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