Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.