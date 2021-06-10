Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

İHA

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.
Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.
Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
YEREL HABERLER Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı Cemikari Yaylasında huzurun gelmesiyle vatandaşlar göçebelik yapıyor
YEREL HABERLER Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir ...
Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını ...
Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
YEREL HABERLER Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
Diş doktoru Tatlı vatandaşı uyardı, ağız ve diş hastalığı solunum yetmezliğine neden oluyor
YEREL HABERLER Diş doktoru Tatlı vatandaşı uyardı, ağız ve diş ...
PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere sakladıkları 2 el bombası ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak üzere ...
'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Siirt'te
YEREL HABERLER 'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Siirt'te
Siirt mercimek üretiminde Türkiye de ilk 5’te yer alırken kuraklığa yenik düştü Siirtli üreticiler bu yıl kuraklık nedeniyle umduklarını bulamadı
YEREL HABERLER Siirt mercimek üretiminde Türkiye de ilk 5’te yer ...
Siirt’te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt’te çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ...
Kurtalan’da tandırda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kurtalan’da tandırda çıkan yangın korkuttu