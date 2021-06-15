Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası

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SiirtKurtalan karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, SiirtKurtalan karayolunda Muhammet Akyüzlü yönetimindeki 06 CCH 229 plakalı araç ile Serdal Gönül yönetimindeki 56 AAD 941 plakalı araç çarpıştı. Araçlardan birinde yere dökülen benzin itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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