Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş: 21.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:28
Memduh B'nin (29) kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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