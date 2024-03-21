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        Haberler Gündem Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

        Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:28
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        Tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
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        Memduh B'nin (29) kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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