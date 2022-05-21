HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Melike Şahin dinlemekten kendimi alıkoyamadığım bir hafta geçirdim. En çok 'Nasır'a eşlik etsem de, 'Geri Ver', 'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' tekrar tekrar başa sardıklarımdan oldu... Şahin'in öyle bir kalemi var ki her şarkısında insan kopup, gidiyor... Böyle duygu yüklü şarkılar dinlediğimde hep aynı soru aklıma geliyor; 'Bir insan böyle etkileyici bir şarkıyı üzücü şeyler yaşamadan nasıl yazabilir?' Belki de yaşadıkları için satırlara dökebiliyorlardır, bilmiyorum... Ama tek bildiğim şey; Melike Şahin'e daha çok değer vermemiz gerektiği... Şahin, kalitesini zaten her parçasıyla ayrı şekilde ifade etmeyi başarıyor. Bu zamana kadar hayatında bir kez bile olsa Melike Şahin dinlemeyen kişi kaybetmiştir. Gerçi dinleyen de çoktan bence hayatta birçok şeyini kaybetmiştir zaten...