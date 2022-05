'AŞK ATEŞİ' İLE YAZ GELDİ

Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı 'Take It Or Leave It'in ardından 'Aşk Ateşi'ni yayınladı. Bir dondurma markası için 'Aşk Ateşi'ni hazırlayan genç şarkıcı, yazı getirmiş. Tilki'nin bu konseptte yaptığı parçaları çok seviyorum. 'Nasılsın Aşkta' ve 'Bu Benim Masalım' da aynı tarzda ve aynı sıcaklıkta şarkılardandı...