Atina'da ev aldığı iddiası gündem olmuştu Geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu'nun Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 35 milyon TL'ye ev aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ünlü şarkıcının ev değil, yıllar önce ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul aldığı öğrenildi

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