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Haberler Televizyon Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör: Ekranların yeni gözde çifti! Kızılcık Şerbeti...
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Ekranların yeni gözde çifti!

SHOW TV’nin iddialı yapımı “Kızılcık Şerbeti”nin genç çiftini canlandıran başarılı oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, dizi yayın hayatına başlamadan izleyicinin gözdesi oldu

Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör: Ekranların yeni gözde çifti! Kızılcık Şerbeti...
Ekranların yeni gözde çifti!
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HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın paylaştığı “Kızılcık Şerbeti”, cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kızılcık Şerbeti’nde, genç kuşağın başarılı isimleri Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün hayat verdiği Doğa-Fatih çifti uyumlarıyla adından şimdiden söz ettiriyor.

Dizide Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih (Doğukan Güngör) yıldırım nikahıyla evlenerek, farklı yaşam tarzlarına sahip ailelerini bir araya getirecek. Sürükleyici hikayesiyle çok konuşulacak yapımın başrol oyuncuları kamera arkası süreçlerini ilk kez anlattı.

“ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ!”

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Sıla Türkoğlu, “Doğukan’la birbirimizi tanımaya ve anlamaya odaklıyız. Çok uyumlu çalışıyoruz” dedi.

Doğukan Güngör ise, “Sıla çok sıcak, çok enerjik. O da benim gibi yerinde durmakta zorlanıyor. İkimizin enerjisinin ekranda karşılık bulmasını umuyorum.” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

‘Kızılcık Şerbeti’ Cuma akşamı 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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