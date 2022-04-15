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Silahla yaraladı, geri gelip öldürdü

İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, poliste daha önceden 25 suç kaydı bulunan Hürkan Özkan'ı sokak ortasında silahla yaralayıp, kaçtı. Bir süre sonra olay yerine yeniden gelen şüpheliler, ateş edip Özkan'ı öldürdü.

Silahla yaraladı, geri gelip öldürdü
DHA

İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, sokak ortasında Hürkan Özkan'a silahla ateş etti. Özkan yaralanıp yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Bir süre sonra motosikletle olay yerine dönen şüpheliler, Özkan'a tekrar ateş edip, hızla uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni savcılık talimatıyla çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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