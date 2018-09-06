Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Şişli'de 29 Temmuz akşamı saat 21.45 sıralarında bir markete giren silahlı iki kişi, kucağında bebek bulunan bir kadın müşteri ile kadın kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraların bir poşete doldurulmasını isteyen şüpheliler, daha sonra da hızla olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmada, marketin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren gözcü dahil 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

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Polis, önceki gün yapılan operasyonla şüpheliler Ferdi C.(22), Mikail B.(24) ve Enes M.(26)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de oto hırsızlık, hırsızlık gibi suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.