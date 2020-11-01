Silahlı saldırıda ödü, testi pozitif çıktı

İHA

Samsun'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin otopsi işlemleri öncesi yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ı yerde kanlar içinde buldu.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı otopsi işlemleri öncesi korona virüsle ilgili test yapılmasına karar verdi. Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Yalçın Cerrah'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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