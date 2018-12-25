Kendine yöneltilen soruları yanıtlayan Şilan Makal, "Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum. İyi bir şey olsun istiyorum, ince eleyip sık dokuyorum. Acele etmemek lazım bence. Aslında gönlümde yatan senaryo dram ama bekleyip göreceğiz" dedi.

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