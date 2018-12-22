Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, tek başına sokakta yürüyen oyuncu basın mensuplarıyla sohbet etti.

Ekranlara drama tarzı bir diziyle dönmeye hazırlanan oyuncu, muhabirlerin milli piyango ikramiyesiyle ilgili sorularına, “Hayatımda hiç yılbaşı bileti almadım. Bu saat sonra da almam” diyerek cevap verdi.

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