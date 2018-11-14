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Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği
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Şile'de Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği başlıyor

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği 18 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Şile Yeryüzü Pazarı’nda yapılacak etkinliğin uygulamalı atölyeleri ve tadımlarıyla renkli görüntülere sahne olması bekleniyor

14.11.2018 - 15:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yerli tohumlara sahip çıkılması ve yerel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması adına Şile Belediyesi tarafından başlatılan 'Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nin bu yıl 6'ıncısı düzenleniyor. 

Şile Yeryüzü Pazarı'nda 19 Kasım Pazar günü saat 10.30'da başlayacak etkinlikte uygulama atölyeleri, söyleşiler, geleneksel köy ekmeği ve tarhana çorbası ikramıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nde yer alan bazı standlar ve etkinlikler ise şöyle:

- Slow Food Yavaş Dükkan - zeytinyağı yapım hikayesi
- Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği - coğrafi işaretli Kars kaşarı tanıtımı/çoban peyniri yapım atölyesi
- Slow Food Kars Community/Anadolu'nun antik buğdayı kıvılcanın unu ve bulgurunun tanıtımı
- Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği - defne sabunu yapımı
- Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kollektifi - doğal krem yapımı
- Gelişim Üniversitesi Gastrobahçe Kulübü- Sarıkılçık pirincinden pilav ve sütlaç ile birlikte ayva şerbeti ikramı
- Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü ÖzÜCuisine - Yeryüzü Pazarı Doğal ürünlerinden galeta sunumu ve tadımı
- Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yöresel yumurtalı makarna ikramı
- Yeryüzü Pazarı Üreticisi Fatma Çetin - sirke yapım atölyesi
- Yeryüzü pazarı üreticisi Neşe Demir - yerli buğdayımızdan ekşi maya ekmek yapımı atölyesi
- İ.B.B. Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı - tohum dikme atölyesi
- Şile Orman İşletme Müdürlüğü - fidan dağıtımı, çocuklarla tohum dikme atölyesi, Şile florası sergisi
- Türkiye Diyabet Vakfı - şeker taraması
- Nar Çiftliği - tohum tanıtımı
- Şile Belediyesi, yöresel tarhana ikramı

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