İstanbul Silivri’de bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından altına yanıcı bir madde sürülerek kundaklandı.

Olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, gece 04.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği yanıcı maddeyi araç altına sürdü. Araç bir anda yanmaya başladı. Alevler aracın hemen yakınında bulunan doğalgaz kutusuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kutusu yanarken, kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, doğalgazı keserek olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Aracın kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.