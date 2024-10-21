Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silivri'de "Büyük Göçmen Buluşması" | Son dakika haberleri

        Silivri'de "Büyük Göçmen Buluşması" düzenlendi

        İstanbul'un Silivri ilçesinde Silivri Bulgaristan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Büyük Göçmen Buluşması" düzenlendi. Etkinliğe katılan Başkan Bora Balcıoğlu, 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak seçimlerin önemine işaret edip, tüm Bulgar göçmeni vatandaşları sandığa davet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silivri'de "Büyük Göçmen Buluşması"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Silivri Bulgaristan Kültür ve Dayanışma Derneği, "Büyük Göçmen Buluşması" düzenledi. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Bulgaristan Burgaz Milletvekili Eşref Kazım Eşref, Dulova Belediye Başkanı Nevhis Mustafa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Şahin, Şumen İl Başkanı Turhan Karakaş katıldı.

        Başkan Balcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak seçimlere değindi.

        Balcıoğlu, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızla olan bağlarımız sadece kan ya da coğrafi yakınlıkla sınırlı değil; ortak tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimizle de derinleşmiştir. Silivri'de yaşayan göçmen kökenli vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayatlarını desteklemek, her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı ve bundan sonra da almaya devam edecek. Bugün burada buluşmamız, bu güçlü bağı daha da ileriye taşımak adına önemli bir adımdır" dedi.

        Oy kullanmanın büyük bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, tüm Bulgar göçmeni vatandaşları sandığa davet etti. Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar için kritik bir süreç yaşandığını ifade eden Başkan Balcıoğlu şunları söyledi:

        "Seçimlerde oy kullanmak, demokratik sorumluluğumuzun bir parçasıdır. İlçemizde kurulacak sandıklarla oy kullanma süreci kolaylaştırılacak, sizlerin bu hakkınızı en iyi şekilde kullanabilmeniz sağlanacaktır. Bu fırsatı değerlendirin ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın haklarını korumak için sandık başına gidin. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, her seçim bir fırsattır ve bu seçim, oradaki kardeşlerimizin haklarının korunması açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Hep birlikte oy kullanarak, daha güçlü bir gelecek için umutlarımızı yeşertebiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #silivri göçmen buluşması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!