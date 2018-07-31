İstanbul'un Silivri ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal mahallelerinden Kurfallı'da bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler alevleri civardaki evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Samanlıkta bulunan bir traktör ve çapa makinesinin de kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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