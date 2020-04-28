Koronavirüsten daha ölümcül hastalıklar aşı ile önleniyor

DHA

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki evde yaşayan Refik Narinç'ten (74) kirasını almaya gelen ev sahibi, yaşı adamı evde hareketsiz yatar halde buldu.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Refik Narinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemenin ardından Refik Narinç'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.