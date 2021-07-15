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Haberler Fiskos Şimal hastaneye kaldırıldı! Şimal'in son sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
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Şimal hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce kemoterapi tedavisi sonlanan Şimal, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından son sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Uzun zaman sonra bu kadar yol yaptım. Bedenim sanırım hala biraz yorgun. Yeni hayatıma çok hızlı başlamış olmam sağlığıma pek de iyi gelen bir şey değilmiş maalesef." dedi

Şimal hastaneye kaldırıldı! Şimal'in son sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
Şimal hastaneye kaldırıldı
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HABERTURK.COM

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Şimal, kanseri yendiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Şimal, kafasındaki peruğu çıkartarak, "Sanırım kurtuldum!" demişti.

35 yaşındaki Şimal, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bodrum ve Çeşme'de iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

"BİRAZ DİNLENSEM İYİ OLACAK"

Ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Şimal, "Biraz dinlensem iyi olacak. Tansiyonum düştü sanki." dedi.

Ünlü şarkıcı, "Uzun zaman sonra bu kadar yol yaptım. Bedenim sanırım hala biraz yorgun. Kendimi hala neden bu kadar yoruyorum anlamıyorum. Daha dur Şimal, dur!" şeklinde konuştu.

"PANİK OLMAYIN"

"Panik olmayın, ne olur... İyiyim, daha iyi olacağım" diyen Şimal, son olarak, "Canım dostlarım; yeni hayatıma çok hızlı başlamış olmam sağlığıma pek de iyi gelen bir şey değilmiş maalesef. Değerlerimin düşmesi sonucu bu gece ve yarın gerçekleştireceğim konserleri doktorumun kararıyla iptal etmek zorunda kaldım. Sizleri çok seviyorum. Anlayışınız için sonsuz teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Takipçilerinden Şimal'e çok sayıda destek ve "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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