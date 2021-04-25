"MÜCADELEMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Tedavi için saçlarını kazıtan 35 yaşındaki şarkıcı, doğum gününde bir mesaj paylaştı. Şimal, "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. DM'den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatları beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor, mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..." ifadelerini kullandı.