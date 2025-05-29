Bir süre önce meme kanserini yenen, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının yeniden nüksettiği haberleri sevenlerini üzmüştü. Yaklaşık 8 saat süren başarılı bir operasyonla hayata tekrar tutunan Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda ışın tedavisi görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Bu iddialar üzerine şarkıcının eşi Necati Arıcı, bir açıklama yaparak vefat söylentilerini yalanladı.

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Necati Arıcı paylaşımında; "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram