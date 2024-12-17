Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şimal: Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim

        Şimal: Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim

        Kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal'den yeni paylaşım; "Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2022’de meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde, hastalığının tekrar ettiğini açıklamıştı.

        Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şimal, MR sonuçlarını paylaşmış ve ailece zor bir süreç geçirdiklerini belirtmişti. Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarındaki durumu durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok, güçlüsünüz" demişti.

        Son olarak sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şimal, "Saçlarım yok ama kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şimal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?