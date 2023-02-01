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Sinan Ateş soruşturmasında yeni tespitler: Saldırı yeri ve kaçış güzergahı telefon imajında çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi sonrası açılan soruşturmada yeni bulgular tespit edildi. Elde edilen dijital materyallerde saldırı yeri, kaçış güzergahı bulunurken, şüphelilerin saldırı yerinden konum bilgisi paylaştığı belirlendi

Sinan Ateş soruşturmasında yeni tespitler: Saldırı yeri ve kaçış güzergahı telefon imajında çıktı
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelemesinde önemli delil ve tespitlere ulaşıldı. Bazı şüphelilerin cinayet öncesinde, saldırganların kaçış güzergâhlarına dair konum bilgisi paylaştıkları ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Savcılığın, şüphelilerin saldırı öncesinde ve sonrasında telefon irtibatı kurduğu isimleri mercek altına aldı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinasyonunda 2 savcı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmada son olarak; tetikçiyi saldırı sonrası Ankara dışına çıkardıkları öne sürülen Tolgahan D., ve Emre Y., ile Avukat Serdar Ö., tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 18’e ulaştı.

Peki bu isimler neden tutuklandı? Savcılık hangi delil ve tespitlere ulaştı. Söz konusu isimler ifadelerinde neler dedi?

2 İSİM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILDI

Soruşturma kapsamında; ilki hemen cinayetin ardından olmak üzere iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı öne sürülen Tolgahan D., ve Emre Y. eksenli önemli detaylara ulaşıldı.

TELEFON İMAJLARI ÇÖZÜLDÜ

Her iki isimden elde edilen dijital materyaller üzerinde detaylı incemeler yapıldı. Burada elde edilen edilen veriler ile diğer faillerin dijital materyal verileri karşılaştırıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde önemli delillere ulaşıldı. Özellikle şüphelilerin cinayet öncesinde ve sonrasındaki konumlarının elde edilmesiyle operasyon düğmesine basıldı. Hem Tolgahan D., hem de Emre Y., yeniden gözaltına alındı. Tolgahan D., üçüncü kez, Emre Y. ikinci kez gözaltına alınmış oldu.

KONUM BİLGİSİ PAYLAŞMIŞ

Daha önce uygulanan gözaltı işlemi sırasında Tolgahan D.’den alınan dijital materyaller üzerine yoğunlaşıldı. Söz konusu inceleme neticesinde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Tolgahan D.’nin saldırıdan sadece dakikalar önce, diğer şüphelilerle konum bilgisi paylaştığı belirlendi. Bu konumların; saldırganların eylem sonrası kaçış güzergahına ilişkin olabileceği değerlendirildi. Savcılık bu tespit ve yeni bulgular üzerine Tolgahan D., ve Emre Y.’nin gözaltına alınması talimatını verdi. Ve bu isimler tutuklandı.

MOBİL WİFİ İLE İLETİŞİM

Bu aşamadan sonra Savcılık, şüphelilerin eylem öncesi ve sonrasında kurdukları irtibatlar üzerine derinlemesine bir inceleme başlattı. Bazı şüphelilerin de takipten kurtulmak için mobil wi-fi cihazlar üzerinden hatsız telefonlarla ve Facetime ile iletişim kurdukları bulgusuna ulaşıldı. Bu görüşmeler de mercek altına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan şüphelilerin saldırı öncesi Başkent’in en kritik bölgelerinden biri olan Çukurambar’da keşif yaptıkları, saldırı sonrası da yakalanmadan kaçtıkları görüldü. Bu durum; bir güvenlik zafiyeti olup olmadığı sorusunu gündemde tutarken, şüphelilerin merhum Sinan Ateş’in adres bilgilerine nasıl ulaştığı da savcılık tarafından inceleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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