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Bartıl dizisindeki Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Oynadığı diziler filmler nelerdir?

TRT 1 ekranında başlayan Batrıl dizisi oyuncusu olan Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Pek çok dizi ve filmde adını duyuran ünlü isim hakkında merak edilenler haberimizde...

Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Batrıl filmi heyecanla beklenirken gözler oyunculara çevrildi ve merak içerisinde araştırıldı. Filmin oyuncularından birisi ise Sinan Çalışkanoğlu, sevilen oyuncu pek çok dizide ve filmde yer almıştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isimi bugün sizler için araştırdık işte tek makalede Sinan Çalışkanoğlu... 

Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

26 Ocak 1978 İstanbul'da dünyaya gelmiş, sinema, dizi. tiyatro, film ve reklam oyuncusudur. Eğitim hayatını Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı. 

Birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda oynamıştır. Atv‘de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir komedi dizisinde Hades adlı bir karakteri oynamıştır. 2 Eylül 2007 tarihinde Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Show tv'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Volkan Şahin karakterini oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Şanslı Masa adlı programın Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Gurbette Aşk isimli dizide oynamıştır.

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiştir. Ancak çift 2015 yılının sonlarına doğru boşanmıştır. 52 bölüm Elin Oğlu programını sunmuştur. Program 7 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Ekim 2017 de Show Tv de yayınlanan Klaviye Delikanlıları adlı Dizide Veli Karakterini canlandırmıştır. Son olarak Batrıl filminde yer alıyor. 

Sinan Çalışkanoğlu Özel hayatı

2 Eylül 2007 yılında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenmiş 2010 yılında ayrılma karar almıştır. 2. evliliğini 2013 tarihide yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiş ne yazık ki 2015 tarihinde boşanmışlardır. Son olarak Çiğdem Şen ile evli olan oyuncu evliliğine devam etmektedir. 

Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu

Sinan Çalışkanoğlu oynadığı diziler

  • En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu Ev Kiralayan) 2004
  • Sırlar Dünyası 2002
  • Bir İstanbul Masalı (Konuk Oyuncu) 2003
  • Hayat Bilgisi (Atacan) 2003
  • Görünmez Adam (Kıl Hakkı) 2004
  • Ters Köşe 2005
  • Davetsiz Misafir (Megapiksel Yüksel) 2005
  • Selena (Hades) 2006 - 2009
  • Türk Malı (Yarcan) 2010
  • Yahşi Cazibe-Ejder Taşkın 2011
  • Şanslı Masa - Moderatör (2011 - 2012 - 2013)
  • Türk'ün Uzayla İmtihanı - Lazer Topçu Subayı Volkan (2012)
  • Bir Yastıkta - (2013)
  • Kapış Kapış - Sunucu (2013)
  • Gurbette Aşk (2013)
  • Bir Yastıkta (Gurbette Aşk Dizisinin Devamı) (2013)
  • İşler Güçler - (Konuk Oyuncu) (Murat'ın Lise Arkadaşı Serkan)
  • Kertenkele - (Komiser yardımcısı Levent) 2014 - 2016
  • Elin Oğlu - (Sunucu) 2015-2016
  • Klavye Delikanlı'ları - 2017
  • İlk Buluşma - 2017-

Sinan Çalışkanoğlu oynadığı filmler

  • Beyza'nın Kadınları 2005
  • Polis (Haluk) 2006
  • Kirpi (Polis Memuru) 2008
  • Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 1) 2008
  • İncir Reçeli (Erol) 2010
  • Sabit Kanca (Bilgin) 2013
  • İncir Reçeli 2 (Erol) 2014
  • Göktaşı 2018
  • Mucize 2: Aşk 2019
  • Bartıl 2019 

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